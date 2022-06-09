إخطارات حمراء.. تعهّد باكستاني باعتقال المتورطين في مقتل "القحطاني"

وشكّلت إدارة مكافحة الإرهاب الباكستانية في 14 نوفمبر 2021 فريقاً للتحقيق في اغتيال "القحطاني" أحد منسوبي القنصلية السعودية بكراتشي في 16 مايو 2011، بعد أن غادر منزله في منطقة ديفينس خيابان شهباز متجهاً إلى عمله على يد مهاجمين كانوا على دراجتين ناريتين، اعترضوا سيارته، وأطلقوا عليه الرصاص.