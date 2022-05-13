"المدني" تعلن إخماد حريق "الظهران مول".. وعمليات التبريد مستمرة

أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد الحريق الذي شبّ صباح اليوم الجمعة في مجمع الظهران مول، مشيرة إلى استمرار أعمال التبريد والمتابعة، وكشفت أن الحادث لم يُسفر عن إصابات.