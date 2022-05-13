"المدني" تعلن إخماد حريق "الظهران مول".. وعمليات التبريد مستمرة

أكّدت المديرية العامة للدفاع المدني، إخماد الحريق الذي شبّ صباح اليوم الجمعة في مجمع الظهران مول، مشيرة إلى استمرار أعمال التبريد والمتابعة، وكشفت أن الحادث لم يُسفر عن إصابات.
وعلمت "سبق"، أن جهود مكافحة الحريق شهدت حضور فرق مساندة من فروع الدفاع المدني الأخرى بمحافظات المنطقة الشرقية، ومشاركة الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر، علماً أن الحادث لم يُسفر عن ضحايا أو مصابين.
وامتدت النيران إلى مسافاتٍ واسعة من المجمع التجاري، فيما أثار الحادث التساؤلات حول مدى كفاءة أنظمة السلامة المتبعة في المجمع ومدى جاهزيتها.