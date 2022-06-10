إدارات تعليمية توضح تفاصيل منح أسبوع إجازة للمكلفين كليًّا أو جزئيًّا

أوضحت إدارات تعليمية عدة عبر تعاميم أُرسلت لمكاتبها التعليمية ما يفيد بمنح حافز إجازة أسبوع نهاية العام الدراسي لشاغلي الوظائف التعليمية للمكلفين كليًّا أو جزئيًّا، والمكلفين بتدريس تخصص غير تخصصهم في المرحلتَين المتوسطة والثانوية لهذا العام 1443. وبيَّنت بعض الإدارات أن التوضيح جاء نظرًا لكثرة الاستفسارات حول هذا الأمر.
وأشارت التعاميم في بعض الإدارات التعليمية إلى وجود إجازة أسبوع نهاية العام الدراسي للمكلفين كليًّا أو جزئيًّا بتدريس غير تخصصهم في المرحلتَين المتوسطة والثانوية، بما لا يتعارض مع سير العملية التعليمية، وتنفيذ كامل المهام الموكلة لهم. وشدَّدت هذه الإدارات على حضور المكلفين في يوم اختبار موادهم فقط والتصحيح ورصد الدرجات، وتسليم الأعمال كافة.