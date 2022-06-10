إدارات تعليمية توضح تفاصيل منح أسبوع إجازة للمكلفين كليًّا أو جزئيًّا

وأشارت التعاميم في بعض الإدارات التعليمية إلى وجود إجازة أسبوع نهاية العام الدراسي للمكلفين كليًّا أو جزئيًّا بتدريس غير تخصصهم في المرحلتَين المتوسطة والثانوية، بما لا يتعارض مع سير العملية التعليمية، وتنفيذ كامل المهام الموكلة لهم. وشدَّدت هذه الإدارات على حضور المكلفين في يوم اختبار موادهم فقط والتصحيح ورصد الدرجات، وتسليم الأعمال كافة.