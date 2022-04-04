إدارة الحشود بالمسجد النبوي تواصل جهودها لتسهيل دخول وخروج المصلين

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج حاتم بن صالح العوفي أن الإدارة تعمل على تنظيم حركة دخول وخروج المصلين من وإلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث يتم من خلالها فتح الممرات الرئيسة وعددها 38 ممرّاً، و14 ممرّاً فرعيّاً، و38 مدخلاً من مواقف السيارات، و18 سلماً من السلالم العادية, بالإضافة إلى 12 سلماً كهربائياً لضمان الحركة البشرية وفق الخطة المعدة مسبقاً.