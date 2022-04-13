إدارة الحشود تكثف جهودها وفق الخطط المرسومة خلال شهر رمضان

وأوضح وكيل الرئيس العام للتفويج وإدارة الحشود المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن عدد المصليات التي وُجه إليها 36 مصلى متوزعة على البدروم 4 مصليات، الدور الأرضي 4 مصليات، الدور الأول 9 مصليات، السطح 6 مصليات، التوسعة الدور الأرضي 4 مصليات، التوسعة الدور الأول 6 مصليات، سطح المسعى 3 مصليات حيث في حال امتلاء المصليات توجيه المصلين إلى مصليات التوسعة السعودية الثالثة ومصليات الساحات.