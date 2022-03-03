"إدارة الدين" يتوّج بجائزتين خلال مؤتمر أسواق رأس المال السعودية

توّج المركز الوطني لإدارة الدين بجائزتي "أفضل صفقة دين في عام 2021م"، و"أفضل فريق للتمويل بالشرق الأوسط لعام 2020م"، وذلك خلال مؤتمر أسواق رأس المال السعودية.

وجاء تتويج المركز بأفضل صفقة دين في العام 2021م، نتيجة تمكنه من الدخول إلى سوق اليورو الأوروبي "ثاني أكبر سوق بعد سوق الدولار الأمريكي" بترتيب إصدار سندات سيادية بقيمة مليار ونصف المليار يورو بأكبر شريحة عائد سلبي على الإطلاق خارج دول الاتحاد الأوروبي، والتي بلغت نسبة تغطيتها 3.3 مرات "بما يقارب 5 مليارات يورو"؛ حيث قسمت على شريحتين: بلغت الأولى مليار يورو لسندات 3 سنوات تستحق في عام 2024م بعائد سلبي يقدر بحوالي -0.06%، وبلغت الثانية نصف مليار يورو لسندات 9 سنوات تستحق في عام 2030م بعائد أقل من 1%.

فيما جاء تتويج المركز بجائزة "أفضل فريق للتمويل بالشرق الأوسط" نظير سعيه الدائم لتوسيع قاعدة المستثمرين، واستهداف ومتابعة أبرز الأسواق العالمية، والبحث عن الفرص المثلى لدخولها وترتيب إصدار أدوات الدين السيادية لتأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة.

ويعكس حصول المركز على هاتين الجائزتين حجم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة في تطوير سوق الدين السعودي، والثقة العالمية الكبيرة بقوة الاقتصاد السعودي، ومن المتوقع أن تساهم الجائزتان في تعزيز الإقبال على إصدارات المملكة المحلية والدولية للصكوك والسندات.