"إدارة الدَّيْن" يُكمل ترتيب ثالث عملية إعادة شراء مبكر تقوم بها المملكة

وتعد هذه العملية إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للحكومة؛ لتكون ضمن إطار برنامج إصدار الصكوك بالريال السعودي، وتعد هذه الخطوة المرحلة الثالثة من مراحل المبادرة التي بدأت في عام 2020م، التي ستتبعها مراحل أخرى وصولًا إلى توحيد كامل الإصدارات المحلية.