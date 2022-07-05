إدارة المختبر بوكالة شؤون المسجد النبوي تنفّذ برنامج "تقنيات تحليل المياه"

وتناول البرنامج الذي أقيم بـ"شركة المياه الوطنية" إجراءات السلامة داخل المختبر, والتدريب على تحليل وزراعة وقراءة العيّنات البكتيرية, والعيّنات بالمعايير الكيميائية, وعمل التحاليل الفيزيائية والميكروبيولوجية والكيميائية للمياه, باستخدام العناصر القاعدية والحمضية عند درجات مختلفة لمعرفة نتائج العناصر.