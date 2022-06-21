إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي تشارك في استقبال المنتخب الأولمبي لكرة القدم

وحسم الأخضر السعودي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كسب نظيره الأوزبكي بنتيجة 2/ 0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، يوم الأحد الماضي، على أرض ملعب بونيودكور في طشقند.