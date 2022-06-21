إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي تشارك في استقبال المنتخب الأولمبي لكرة القدم

شاركت إدارة جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض في استقبال الطائرة المقلة للمنتخب السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم.
واستقبل مدير جوازات مطار الملك خالد الدولي، العميد الدكتور عبدالعزيز بن محمد الجديعي، بعثة المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم بالهدايا والورود وعبارات الترحيب بهذه المناسبة.
وكان المنتخب السعودي الأولمبي "تحت 23 عامًا" لكرة القدم قد توّج بلقب بطولة كأس آسيا 2022، وذلك على حساب نظيره الأوزبكي.
وحسم الأخضر السعودي اللقب الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن كسب نظيره الأوزبكي بنتيجة 2/ 0، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، يوم الأحد الماضي، على أرض ملعب بونيودكور في طشقند.