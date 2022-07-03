إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة.. "الحصيني": اليوم أول "الجوزاء"!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوماً، وتظهر فيها "الهقعة – والهنعة" ولكل واحد منها 13 يوماً.
وأضاف، عبر حسابه على "تويتر": تكثر في الجوزاء رياح السموم، وفيها جمرة القيظ، حيث "يبلغ الحر أشده"، فيها طباخ التمر، وتبدأ بواكير النخل بطرح بواكير الرطب في المدينة والأحساء ثم الرياض ثم القصيم".
وأضاف: "تزرع فيه بعض الخضار كالقرع والكوسة، ويزداد طول الليل، وتقول العرب: إذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الظباء وعرقت العلباء وطاب الخباء "كناية عن شدة الحر".
وأوضح: اليوم أول أيام الهقعة وأيامه "13"يوماً، وتقول العرب: إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة، وأردفتها الهنعة.