إذا طلعت الهقعة تقوص الناس للقلعة.. "الحصيني": اليوم أول "الجوزاء"!

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن اليوم الأحد تبدأ الجوزاء ومدتها 26 يوماً، وتظهر فيها "الهقعة – والهنعة" ولكل واحد منها 13 يوماً.