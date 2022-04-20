"إرادة الرياض" يُصدر 416 تقريرًا نفسيًّا جنائيًّا خلال العام الماضي

وقال رئيس قسم الطب النفسي الجنائي الدكتور عبدالإله بن خضر العصيمي: "إن التقارير التي تم إصدارها، تهدف إلى بيان وتحديد المسؤولية الجنائية من عدمها في القضايا المنظورة لدى جهات التحقيق والمحاكم، وتحديد الأهلية للمثول أمام القضاء، وتقييم مدى الخطورة على المجتمع من مرتكبي الجرائم من المصابين بالاضطرابات النفسية؛ وذلك عبر كوادر متخصصة وذوي خبرة في الطب النفسي والطب النفسي الجنائي من الممارسين الصحيين، من أطباء استشاريين وأخصائيين ومقيمين، وأخصائيي علم نفس، وأخصائيي علم اجتماع، وطاقم تمريضي، وكوادر إدارية مساندة".