إرادة والصحة النفسية بجدة تعايد المرضى المنومين والمراجعين

وقام الجميع بتوزيع الهدايا والورود وإجراء المسابقات الثقافية والترفيهية والاستماع لهم للقيام بتلبية احتياجاتهم العلاجية وفق تطلعات إدارة المجمع، التي تحرص دائمًا على تحقيق أعلى مستويات الرضى للمرضى المنومين والمراجعين وأسرهم، وستكون الزيارة متاحة للأسر طيلة أيام العيد الثلاثة للفترة الصباحية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.