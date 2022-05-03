إرادة والصحة النفسية بجدة تعايد المرضى المنومين والمراجعين

احتفل مجمع إرادة والصحة النفسية (بقسميه لخدمات إرادة والنفسية) بجدة يومي الاثنين والثلاثاء ٢ و٣ من شهر مايو 2022م، بمناسبة عيد الفطر المبارك، بالمرضى المنومين الذين يتلقون الخدمة العلاجية أثناء إجازة عيد الفطر المبارك من خلال جولة المعايدة التي قامت بها الإدارة العليا ومديرو الإدارات والأقسام الفنية والإدارية والمكلفون للقيام بأدوارهم الصحية والمهنية لتقديم الخدمة العلاجية المناسبة والمعايدة.
وقام الجميع بتوزيع الهدايا والورود وإجراء المسابقات الثقافية والترفيهية والاستماع لهم للقيام بتلبية احتياجاتهم العلاجية وفق تطلعات إدارة المجمع، التي تحرص دائمًا على تحقيق أعلى مستويات الرضى للمرضى المنومين والمراجعين وأسرهم، وستكون الزيارة متاحة للأسر طيلة أيام العيد الثلاثة للفترة الصباحية من العاشرة صباحًا وحتى الثانية بعد الظهر.
وثمّنت إدارة المجمع هذا الدور المميز والتفاعلي من العاملين والممارسين الصحيين الذين شاركوا في تقديم الخدمات العلاجية بالشكل المناسب وفق أعلى مستويات الرضى والجودة العلاجية.