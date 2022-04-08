إرث نبوي شريف.. لماذا جاء "مشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء" بهذه الضخامة التاريخية؟

وتشمل التوسعة التي يتضمنها المشروع مضاعفة مساحة المسجد 10 أضعاف، من 5 آلاف إلى 50 ألف متر مربع، ورفع طاقته الاستيعابية لتسع 66 ألف مُصلٍ، وتطوير وإحياء المواقع التاريخية المحيطة به، التي تضم 57 موقعًا تغطي العديد من الآبار والمزارع والبساتين، وتربط ثلاثة مسارات نبوية، وتقوم التوسعة طبقًا لما أعلنه ولي العهد على "ربط المبنى الحالي للمسجد بساحات مظللة من الجهات الأربع متصلة وظيفيًا وبصريًا بمصليات مستقلة غير ملاصقة بنائيًا لمبنى المسجد الحالي، مع توفير الخدمات اللازمة كافة والتابعة للمسجد، ورفع كفاءة مبنى المسجد القائم حاليًّا بمنظومة الخدمات المصاحبة له، وتحسين شبكة الطرق والبنية التحتية المحيطة لرفع كفاءة التفويج وسهولة الوصول للمسجد، وإيجاد حلول جذرية للزحام، وتعزيز أمن وسلامة المصلين، إضافة إلى تطوير وإحياء عدد من جملة المواقع والآثار النبوية ضمن نطاق المسجد وساحاته".