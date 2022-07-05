إرشادات وأضاحٍ وخدمات إلكترونية.. دليل توعوي للحاج تُطلقه "الصحة"

ويشتمل الدليل على جملة من الإرشادات الصحية، للحجاج من داخل المملكة وخارجها تتناسب مع كل مرحلة في الحج، تبدأ من مرحلة قبول الحاج وما يحتاج إليه من تطعيمات وفترات الحصول عليها والتوصيات الصحية المطلوبة، خاصة من يعاني الأمراض المزمنة، وضرورة حمل التقارير الطبية، وطرق زيادة اللياقة، وغيرها من الإرشادات.