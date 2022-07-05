إرشادات وأضاحٍ وخدمات إلكترونية.. دليل توعوي للحاج تُطلقه "الصحة"

أطلقت وزارة الصحة، دليلاً توعوياً يتضمن الإرشادات الصحية للحاج؛ وذلك ضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
ويشتمل الدليل على جملة من الإرشادات الصحية، للحجاج من داخل المملكة وخارجها تتناسب مع كل مرحلة في الحج، تبدأ من مرحلة قبول الحاج وما يحتاج إليه من تطعيمات وفترات الحصول عليها والتوصيات الصحية المطلوبة، خاصة من يعاني الأمراض المزمنة، وضرورة حمل التقارير الطبية، وطرق زيادة اللياقة، وغيرها من الإرشادات.
ويتضمن الدليل إرشادات صحية للحاج، أثناء الحج، منها إرشادات عامة للنظافة الشخصية، ورسائل توعوية للوقاية من الإجهاد الحراري والعدوى، والإجهاد العضلي والتسلخات الجلدية، والجفاف والسقوط والتسمّم الغذائي وغيرها من الحالات، ويقدم الدليل إرشادات صحية خاصة لبعض المرضى خلال الحج، مثل مرضى القلب، والسكري، والربو، والحساسية، والكلى.
كما يشتمل الدليل على إرشادات صحية بعد الحج منها ما يتعلق بالهدي والأضاحي، إلى جانب روابط للخدمات الالكترونية التي تقدمها "الصحة" لضيوف الرحمن، منها التطبيق الموحد للخدمات الصحية، ورابطاً لتحديد أقرب المراكز الصحية للحاج.