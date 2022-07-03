"إرشاد" تُفعّل مبادرة لاستقبال وخدمة المعاقين والمسنين من الحجاج

وأكّد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، حرص وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية ومنسوبيها على استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من الساحات الخارجية وخدمة هذه الفئة الغالية انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية ومبادئ ديننا الحنيف واستحضارًا لعظم هذه المسؤولية وما تحمله من تشريف والتزام وتعزيز أثر هذه الجهود وتحقيق مقاصدنا في خدمة ضيوف الرحمن على أتم وجه.