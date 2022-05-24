إزالة أكثر من مليون متر مكعب من الكثبان الرملية من حرم الطرق خلال إبريل 2022م

وتستهدف الاستراتيجية في طيّاتها تبنّي أحدث التقنيات التي تسهم في منع التلوث وتقليل الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة، كما تهدف للصعود بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق، والحفاظ على ريادتها عالمياً في ترابط شبكاتها، وخفض معدل حالات الوفيات الناجمة عن الحوادث.