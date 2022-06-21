إزالة ورم متقدم في عنق الرحم بتقنية القسطرة العلاجية الإشعاعية بمدينة الملك فهد الطبية

وأشار إلى أن هذه التقنية تحتاج إلى تدريب عالي الدقة، ولا توجد حاليًّا إلا في دول شمال أمريكا وأوروبا، وتحتاج المعالجة بهذه التقنية إلى مركز متكامل ومتخصص بهذا العلاج؛ حيث يتم تقييم المريض في العيادة، ومن ثم عمل الفحوصات والأشعة التي تتضمن الرنين المغناطيسي، ويبدأ المريض في العلاج الإشعاعي الخارجي والكيماوي لعدة جلسات، تتبعها هذه التقنية الحديثة.