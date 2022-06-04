إزالة 48 ألف طن من مخلفات البناء والنفايات الصلبة بأحياء الطائف

وأوضحت الأمانة أنها تعمل على تعزيز برامج القضاء على التشوهات البصرية بمختلف محاور المدينة، وذلك ضمن خطط موسَّعة، تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتحسين المشهد الحضري؛ إذ كانت الأمانة قد أوجدت غرفة عمل لمتابعة أعمال تحسين المشهد، من خلال رصد التشوهات، وإحالتها للفِرق الميدانية للتعامل معها، ومعالجة الملاحظات. وتقيس الأمانة من خلال الغرفة مؤشرات الأداء، ونِسب الإنجاز، والملاحظات المتكررة، وأشكال التشوه، وأسبابها.