"إسلامية حائل" و"فزعة الشمال".. شراكة للعناية بـ٣٦٠٠ جامع ومسجد خلال رمضان

عقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل، شراكة مجتمعية مع فريق "فزعة الشمال للبحث والإنقاذ" تحت عنوان "لتكن مساجدنا أجمل" قبل حلول شهر رمضان المبارك لاستقبال المساجد للمصلين بسعتها الاستيعابية بعد إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في الجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالالتزام بلبس الكمامة.
وتعتبر هذه الشراكة أول وأكبر شراكة للعمل التطوعي بالمنطقة.
وأشار حامد عايد الأسلمي رئيس الفريق، إلى أن الشراكة تخدم ٦٧١ جامعًا و٢٩٦٢ مسجدًا وموزعة على مدينة حائل، وبقعاء، والشنان، والغزالة، والحائط، وسميراء، والشملي، وموقق وجبة، والروضة، وفيد، والسليمي.
وأضاف الأسلمي أن الشراكة مع الفرع تأتي في إطار المسؤولية المجتمعية الواجبة على الفريق للعناية بمساجد الله.
وعن دور الفريق في هذه الشراكة أوضح "الأسلمي" أن دور متطوعي الفريق يتمثل في العناية بالمساجد القريبة من منازلهم، أو في الأحياء القريبة، وتتمثل تلك العناية في ترتيب المصاحف، واستبدال القديم منها بجديد، كذلك استبدال مصابيح الإضاءة المتعطلة بأخرى جديدة.
وأضاف أن تدشين الشراكة سينطلق يوم الأحد المقبل ٢٤ شعبان ١٤٤٣هـ الساعة التاسعة صباحًا بالفرع، فيما يبدأ العمل الميداني ابتداءً من عصر الأحد المقبل، وعن دور فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هو تسهيل مهمة الفريق في المساجد وأمام الجهات الأخرى، وتوفير ساعات تطوعية للمشاركين على منصة العمل التطوعي من قِبل الفرع كجهة مشرفة.
واختتم بأنه يمكن للمتطوع الراغب في المشاركة والانضمام للفريق الاتصال على جوال رقم :0506172947، أو عن طريق حساب الفريق على تويتر