"إسلامية حائل" و"فزعة الشمال".. شراكة للعناية بـ٣٦٠٠ جامع ومسجد خلال رمضان

وأشار حامد عايد الأسلمي رئيس الفريق، إلى أن الشراكة تخدم ٦٧١ جامعًا و٢٩٦٢ مسجدًا وموزعة على مدينة حائل، وبقعاء، والشنان، والغزالة، والحائط، وسميراء، والشملي، وموقق وجبة، والروضة، وفيد، والسليمي.