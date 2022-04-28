"إسلامية نجران" تُجهز مواقع صلاة عيد الفطر المبارك

استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، تجهيز مواقع صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام.
وقال المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد العصيمي، إنه بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتهيئة الجوامع والمصليات، تم تجهيز وتهيئة 133 جامعاً وتسعة مصليات مكشوفة في منطقة نجران والمحافظات التابعة لها.
وأضاف، إن ذلك تحقيق لرسالة الوزارة في خدمة بيوت الله، وحرص على راحة المصلين لأداء الصلاة بكل خشوع وطمأنينة، مبيناً أنه تم توجيه تخصيص مصليات النساء في الجوامع التي يتوفر بها مصليات.
وأوضح "العصيمي" أنه تم تكليف المراقبين والمراقبات لمتابعة سير العمل في كل المواقع والتأكيد على أصحاب الفضيلة الخطباء التقيد بوقت الصلاة في مدينة نجران الذي تم تحديده في تمام الساعة 5:52 صباحاً بعد شروق الشمس بربع ساعة.