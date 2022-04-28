"إسلامية نجران" تُجهز مواقع صلاة عيد الفطر المبارك

وقال المدير العام لفرع الوزارة بالمنطقة، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن سعد العصيمي، إنه بتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتهيئة الجوامع والمصليات، تم تجهيز وتهيئة 133 جامعاً وتسعة مصليات مكشوفة في منطقة نجران والمحافظات التابعة لها.