إشادة نيجيرية رسمية بخدمات السعودية التعليمية ودعم لبرامج "الندوة"

أثنى وزير التعليم بحكومة كانو النيجيرية، الدكتور محمد سنوسي، على جهود المملكة العربية السعودية من خلال ما تقدمه الندوة العالمية للشباب الإسلامي في مجال التعليم وعنايتها بأنشطته المختلفة والمفيدة للطلاب والدارسين والباحثين.

جاء ذلك لدى مشاركته في فعاليات المسابقة القرآنية التي أقامها مكتب الندوة العالمية في نيجيريا؛ حيث عبر عن شكره وامتنانه لما تقوم به الندوة من برامج هادفة للطلاب، وطالب بالمزيد من تلك البرامج، وأكد على دعم حكومته لأنشطة الندوة وبرامجها التعليمية في بلاده.

وضمت المسابقة التي أقامتها الندوة (90) متسابقًا من طلاب المدارس التعليمية بالولاية على ثلاثة مستويات وتم اختيار الأوائل من كل مستوى وتكريمهم من مكتب الندوة بنيجيريا بهدايا قيمة.

وأشاد مدير مكتب الندوة، هشام عبدالسلام، بجهود المملكة ودعمها السخي لمثل هذه البرامج الهادفة والنافعة للشباب وما تثمر عنه من معانٍ إيجابية في سلوكياتهم ومعارفهم وتعزيز انتماءاتهم الوطنية، مفيدًا أن الندوة تُعنى بالعمل التعليمي لكونه أمثل السبل في تأهيل الشباب وإعدادهم لنفع مجتمعاتهم وأوطانهم.