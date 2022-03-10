إشعار من ألمانيا بوقف علاج مواطن يربك أسرته: نناشد "الصحة" التدخل

جددت أسرة المواطن أحمد المحزري الذي يتلقى العلاج في ألمانيا، مناشدتهم لوزير الصحة فهد الجلاجل، النظر في وضعه والتدخل لإكمال علاجه، موضحةً بأنهم تلقوا إشعاراً بقفل الملف في الرابع عشر من مارس الحالي، أي بعد أربعة أيام على الرغم من عدم استقرار حالته الصحية حتى الآن.
وأشارت الأسرة إلى أن المستشفى وضع خطة علاجية، وحدد نفس اليوم الرابع عشر بداية للجلسات الإشعاعية، وبيّنت أنه في حال إقفال الملف في الفترة المحددة في الخطاب سيدخلون في مأزق وضائقة مالية مع المستشفى، لافتين إلى أن حالة ابنهم لم تتحسن، وتحتاج للمزيد من الوقت بحسب تأكيد الأطباء.
كما أوضحت أنه تم تمديد الفترة في وقت سابق على شرط تحسن الحالة قبل عودته لإكمال العلاج في السعودية، غير أن الظروف تغيرت؛ بسبب زيادة حجم الورم، وإصرار الاستشاريين على ضرورة إكمال العلاج الإشعاعي بشكل سريع؛ حتى لا تتدهور الحالة.
وناشدت الأسرة وزير الصحة بعد أملهم في الله أن تتم الموافقة والتوجيه على إكمال العلاج؛ حتى تتحسن الحالة، وتستقر قبل العودة للسعودية؛ لإكمال العلاج في المستشفى الذي تحدده وزارة الصحة.
وكان شقيق المريض قد أكد لـ"سبق" أن أخاه أحمد قدّر الله عليه أن أصيب بمرض السرطان، وتم إرساله إلى ألمانيا بعد الرفع بطلب للديوان الملكي، والتكفّل بعلاجه من قِبل وزارة الصحة".
وأوضح أنه صدر أمر بعودته في وقت سابق لإكمال علاجه بمستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أشهر، غير أنه -بحسب ما ذكر- تأزمت حالته الصحية، وهو ما دفع المستشفى في ألمانيا لإدخاله قسم العناية؛ الأمر الذي حال دون عودته للمملكة وتمديد فترة العلاج، مقدماً شكره لوزارة الصحة وللديوان الملكي وللقنصلية والملحقية الصحية السعودية، وقال: أملنا في تمديد فترة العلاج حتى تتضح أمور الحالة وتتحسن".