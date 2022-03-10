إشعار من ألمانيا بوقف علاج مواطن يربك أسرته: نناشد "الصحة" التدخل

وأشارت الأسرة إلى أن المستشفى وضع خطة علاجية، وحدد نفس اليوم الرابع عشر بداية للجلسات الإشعاعية، وبيّنت أنه في حال إقفال الملف في الفترة المحددة في الخطاب سيدخلون في مأزق وضائقة مالية مع المستشفى، لافتين إلى أن حالة ابنهم لم تتحسن، وتحتاج للمزيد من الوقت بحسب تأكيد الأطباء.