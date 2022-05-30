إصابة 6 معلمات في حادث مروري بالطائف
أُصيبت 6 معلمات من جرّاء حادث مروري وقع صباح اليوم الإثنين لسيارة كانت تقلهن على طريق الطائف الجنوب، وهن بطريقهن إلى مقر عملهن بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بحداد بني مالك، وتراوحت إصابتهن بين خفيفة ومتوسطة.
واطمأن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، على صحة المعلمات المصابات، والتقى الفريق الطبي المتابع لحالة المعلمات بالمستشفى، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ عن الإصابات التي تعرّضن لها والخدمة العلاجية المقدمة لهن، حيث تراوحت إصاباتهن بين الخفيفة والمتوسطة، ووضعهن الصحي مستقر، ولله الحمد، والتقى المعلمات داخل صالة الطوارئ بمجمع الملك فيصل، ونقل اطمئنان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، على سلامتهن.
وأكّد الشريف، تقديم الخدمات اللازمة كافة لهن، مثمّناً جهود صحة الطائف ممثلة في مجمع الملك فيصل الطبي والفريق الطبي المتابع للمعلمات.