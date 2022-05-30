إصابة 6 معلمات في حادث مروري بالطائف

واطمأن المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، على صحة المعلمات المصابات، والتقى الفريق الطبي المتابع لحالة المعلمات بالمستشفى، واستمع إلى شرحٍ مفصلٍ عن الإصابات التي تعرّضن لها والخدمة العلاجية المقدمة لهن، حيث تراوحت إصاباتهن بين الخفيفة والمتوسطة، ووضعهن الصحي مستقر، ولله الحمد، والتقى المعلمات داخل صالة الطوارئ بمجمع الملك فيصل، ونقل اطمئنان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ونائبه، على سلامتهن.