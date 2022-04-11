إصابة 6 معلمات و3 من أطفالهن جراء تصادم شمال بيشة

وأشار إلى أن من بين المصابات مديرة المدرسة، كما أن مصابة أخرى تعرضت لنزيف داخلي وتم إدخالها إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله، بينما تعتبر حالة الأطفال الثلاثة مستقرة.