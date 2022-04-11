إصابة 6 معلمات و3 من أطفالهن جراء تصادم شمال بيشة

أصيبت 6 معلمات وثلاثة من أطفالهن جراء حادث مروري وقع اليوم الاثنين لسيارة كانت تقلهن على طريق الجنينة - الرفايع بشمال بيشة.
وتمثل الحادث في اصطدام مركبتهن بسيارة شاب، حيث تعرضت للانقلاب، وتم نُقل المصابات وأطفالهن للعلاج بمستشفى الملك عبدالله .
وقال مدير الإعلام والاتصال بتعليم بيشة فهيد عون بن جزوا الدوسري إنه متواجد حاليًا في مستشفى الملك عبدالله، بحضور ومتابعة مدير التعليم خالد الغامدي وعدد من المسؤولين بالتعليم للاطمئنان على حالة المصابات وأطفالهن.
وأشار إلى أن من بين المصابات مديرة المدرسة، كما أن مصابة أخرى تعرضت لنزيف داخلي وتم إدخالها إلى غرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالله، بينما تعتبر حالة الأطفال الثلاثة مستقرة.