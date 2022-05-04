إصدار 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة خلال شهر رمضان

وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر موقعها في تويتر: بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، وللنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.