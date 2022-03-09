إصدار 79 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في يناير الماضي.. باستثمار يصل إلى 1.8 مليار ريال

وأفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن التغير في عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال شهر يناير الماضي بلغ 11889 وظيفة، من بينهم 2682 موظفًا سعوديًا.

جدير بالذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية بشكل شهري، أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، إضافة إلى حجم الوظائف التي يوفرها القطاع.