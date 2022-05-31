إضافة ساعات تطوعية لطلاب الثانوية.. "آل دغيم": تَوَجُّهٌ يبدأ من المدرسة

وعن دور جمعية الإعلام السياحي في تفعيل التطوع؛ أوضح "آل دغيم" أن السياحة التطوعية نوع من أنواع السياحة المنتشرة بشكل أوسع في العديد من الدول المتقدمة والنامية حول العالم، بشكل يعود بالنفع على الأفراد والمجتمعات، ويتلخص مفهومها في قيام الأشخاص بأعمال تطوعية في مناطق سياحية داخل المملكة، ضمن برامج شاملة لتمكين المتطوعين من تقديم العون والتعرف على الثقافات والممارسات بشكل يثري خبراتهم.