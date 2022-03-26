إطلاق اسم خادم الحرمين على أكبر قاعة بجامع الاستقلال بجاكرتا

جاء ذلك خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به عقب زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للجامع، وإلقاء كلمة أمام 100 ألف مُصَلٍّ، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لجمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة وزير الشؤون الدينية ياقوت خليل قوماس.