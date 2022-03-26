إطلاق اسم خادم الحرمين على أكبر قاعة بجامع الاستقلال بجاكرتا

أعلن إمام مسجد الاستقلال أكبر مساجد جمهورية إندونيسيا "نصر الدين عمر"، عن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على قاعة كبيرة في المسجد تتسع لألف شخص؛ وذلك تقديرًا للجهود التي يبذلها في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر الوسطية والاعتدال، ورعاية شؤون الحرمين الشريفين.
جاء ذلك خلال التصريح الصحفي الذي أدلى به عقب زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، للجامع، وإلقاء كلمة أمام 100 ألف مُصَلٍّ، ضمن برنامج الزيارة الرسمية لجمهورية إندونيسيا تلبية لدعوة وزير الشؤون الدينية ياقوت خليل قوماس.
وقال "نصر الدين"، إنه يستذكر زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- التاريخية للمسجد؛ حيث وجّه بالتبرع ببناء برج الاستقلال، مضيفًا: "ما زلنا نذكر ما أوصانا به خادم الحرمين الشريفين بأن نجعل هذا المسجد منارة لكل الناس وليس للمسلمين فقط".
ووصف الإمام زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ إلى المسجد بالمهمة، والتي تشكل طاقة إيجابية كبيرة؛ خاصة مع الهدية التي قدّمها لأحد مرتادي الجامع وهي الحج إلى بيت الله الحرام على نفقة المملكة.