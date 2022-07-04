إطلاق المركز الرقمي "مالك".. لمعالجة البلاغات في المشاعر المقدسة

ويهدف المركز الذي يعمل بشكل رقمي متكامل وعلى مدار الساعة؛ إلى رفع مستوى التواصل بين الجهات بالاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة نقل المعلومات مع ضمان معالجة البلاغات وإغلاقها خلال مدة زمنية قياسية، ويعمل وفق أحدث الأنظمة الإلكترونية النوعيّة في التواصل المستمر والفعّال لخدمة الجهات ذات العلاقة.