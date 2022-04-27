إطلاق برنامج "بهجة" لدعم زواج 22 شابًّا وفتاة تعافوا من السرطان بالرياض

أطلقت جمعية رعاية متعافي السرطان "متعافي" بالرياض أمس برنامج "بهجة" لدعم زواج 22 شابًّا وفتاة، تعافوا من السرطان؛ بهدف دعمهم وتمكينهم من تحقيق حلم حياتهم بالزواج، وإكمال نصف دينهم، وعيش حياة كريمة بعيدة عن الألم والمرض.
وصرَّح بندر بن فهد المقيل، رئيس مجلس إدارة "متعافي"، بأن البادرة الوطنية الجديدة المتمثلة في "بهجة" تأتي بالتكاتف بين 3 جهات؛ إذ تحظى برعاية جمعية غروس الخيرية، والمنصة الوطنية للتبرعات "تبرع"، علاوة على جمعية رعاية متعافي السرطان مُنظِّمة البرنامج، التي تهدف إلى دعم المتعافين والمتعافيات.
وأوضح "المقيل" أن الهدف من البرنامج ملامسة واقع الاحتياج الحقيقي لمتعافي السرطان، وتمكين المتعافين اجتماعيًّا. ويشتمل البرنامج على مبادرات عدة، كمبادرات الدعم المادي للمقبلين على الزواج، الذي يُقدَّم على شكل باكجات، ومبادرة تزويج متعافي السرطان المصابين بالعقم، إضافة إلى مبادرة احتضان طفل، ودورات تأهيلية واستشارات نفسية.
وأفاد الدكتور بندر الدحيم، الأمين العام لـ"متعافي"، بأن الجمعية تسعى لتنفيذ العديد من البرامج الهادفة، داعيًا الموسرين إلى دعمها؛ لتتمكن من تحقيق أهدافها في خدمة متعافي السرطان في شتى مناطق السعودية. وقال إن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار الأسري والزواجي لمتعافي السرطان، وتمكينهم اجتماعيًّا. مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين 22 متعافيًا ومتعافية من مرض السرطان، منهم 20 من المقبلين على الزواج، إضافة إلى تزويج 2 من متعافي السرطان المصابين بالعقم.
وأكد أن الجمعية تتطلع للوصول إلى جميع متعافي السرطان في السعودية وأُسرهم، وتوفير الخدمات المساندة لهم، وأن هناك العديد من المبادرات والبرامج الجديدة التي سترى النور قريبًا بإذن الله. وشدَّد على أن جمعية "متعافي" يدٌ مساندة لكل من أُصيب بهذا الداء، وتبقى شعارًا للأمل بالشفاء، وتدعم كل من خرج من رحلته العلاجية إلى حياته المهنية دعمًا حقيقيًّا؛ يصل المتعافي بالمجتمع والحياة.
وشدَّد على أن الجهود اكتملت بتكاتف المتطوعين للانضمام إلى "متعافي"؛ إذ كانوا خير معين في إتمام هذه المجموعة التطوعية إلى ما هي عليه الآن من جهة معروفة خيرية، لها أفقها الذي تسعى إلى تحقيقه، من خلال فعاليات نشطة، وبرامج مثمرة، وزيارات تبعث الأمل، وتشد العزيمة في رحلة المرض.