إطلاق برنامج "بهجة" لدعم زواج 22 شابًّا وفتاة تعافوا من السرطان بالرياض

وأفاد الدكتور بندر الدحيم، الأمين العام لـ"متعافي"، بأن الجمعية تسعى لتنفيذ العديد من البرامج الهادفة، داعيًا الموسرين إلى دعمها؛ لتتمكن من تحقيق أهدافها في خدمة متعافي السرطان في شتى مناطق السعودية. وقال إن الهدف الرئيسي هو تحقيق الاستقرار الأسري والزواجي لمتعافي السرطان، وتمكينهم اجتماعيًّا. مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين 22 متعافيًا ومتعافية من مرض السرطان، منهم 20 من المقبلين على الزواج، إضافة إلى تزويج 2 من متعافي السرطان المصابين بالعقم.