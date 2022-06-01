إطلاق تطبيق أرفى إم إس لتوفير احتياجات مصابي التصلب

اختتمت جمعية أرفى للتصلب المتعدد فعاليات برنامج (كن قوياً لأجلك) برعاية أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ونفذته الجمعية بمناسبة اليوم العالمي للتصلب العصبي المتعدد، وأقيمت فعالياته طيلة شهر مايو من العام الحالي 2022 م.
وشرف الحفل سعادة محافظ محافظة الخبر الأستاذ سليمان الثنيان وضيوف شرف رؤساء جمعيات التصلب بدولتي الكويت والبحرين، وانطلق الحفل بالسلام الملكي ثم كلمة رئيس مجلس جمعية أرفى فاطمة الزهراني التي أكدت استمرار الجمعية على نهجها ورسالتها السامية وتنفيذ البرامج النوعية التي تنعكس على مصابي التصلب بالفائدة المرجوة والخدمات الطبية اللائقة.
كما استذكرت الزهراني المؤسسين الأوائل للجمعية الذين بذلوا الكثير من الجهد وساهموا في تأسيس الجمعية وإقامة برامجها السابقة، ونتشرف في أرفى بمنحهم العضوية الشرفية للجمعية وهو أقل ما يقدم لهم.
وتم إطلاق تطبيق إلكتروني بمسمى (أرفى MS) يعنى بتوفير احتياج المصاب من أدوية وخدمات طبية ويساهم هذا التطبيق في تمكين مستفيدي الجمعية وغيرهم بالتواصل مع الجمعية والاستفادة من الخدمات المقدمة، فيما تم توقيع شراكة تجمع جمعية أرفى للتصلب المتعدد وجمعية همم لأسر ذوي الإعاقة تعني بتقديم الخدمات للمصابين وذويهم والعمل المشترك الذي يخدم مستفيدي الجمعيتين.
وفي الختام تم منح عضوية شرفية لكل من عبدالعزيز بن علي التركي وأبناء عبدالعزيز الأنصاري تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تأسيس أرفى كما تم تكريم الرعاة وشركاء النجاح الذين أسهموا في نجاح برنامج كن قوياً لأجلك الذي تم تنفيذه طيلة شهر مايو 2022م بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد ونفذ في أكثر من 31 موقعاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية وبمشاركة واسعة من قطاعات حكومية وأهلية.