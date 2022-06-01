إطلاق تطبيق أرفى إم إس لتوفير احتياجات مصابي التصلب

وفي الختام تم منح عضوية شرفية لكل من عبدالعزيز بن علي التركي وأبناء عبدالعزيز الأنصاري تقديراً لجهودهم ومساهماتهم في تأسيس أرفى كما تم تكريم الرعاة وشركاء النجاح الذين أسهموا في نجاح برنامج كن قوياً لأجلك الذي تم تنفيذه طيلة شهر مايو 2022م بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد ونفذ في أكثر من 31 موقعاً بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية وبمشاركة واسعة من قطاعات حكومية وأهلية.