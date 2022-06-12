إطلاق تطبيق "المطوف" لخدمة مطوفي حجاج تركيا وأوروبا

واستعرض أهداف ومهام البرنامج، مشيراً إلى الخدمات المتمثلة في العناية بشؤون تفويج الحجاج لطواف القدوم وذلك لمنع التكدس في المسجد الحرام، وتعيين شباب مؤهلين من ذوي التخصصات الشرعية, وإقامة دورات تدريبية للمتقدمين للتوظيف، واستخراج رخصة تطويف مؤقتة بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، والتخطيط المبكر لمواقع مراكز التطويف بحيث تكون على طرق الحجاج المؤدية للمسجد الحرام، وإقامة لقاءات تعريفية بالمشروع لأعضاء مراكز الرفادة التابعة لشركات الطوافة وكذلك تعيين عدد من المطوفين لمرافقة مجموعات الحجاج وتطويفهم وتوعيتهم وإرشادهم قبل التوجه للمسجد الحرام والتأكد من ارتداء جميع الحجاج للأساور التي تحمل معلومات الحاج ومحل إقامته ومركز الرفادة التابع لها وتوعيتهم بأهمية السير على هيئة مجموعة واحدة تلافياً للضياع وعدم التعرض للإرهاق، مبينًا أن تنفيذ الخطة يتم عبر أربعة مراكز موجودة بساحات المسجد الحرام ومكونة من عدد من المطوفين والمراقبين المؤهلين والمدربين.