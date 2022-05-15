إطلاق مبادرة تشجيعية لاستيفاء الحد الأدنى من عدد الشاحنات المطلوب في نشاط نقل البضائع

وأشارت الهيئة أن ذلك يأتي ذلك في إطار دعم نمو نشاط نقل البضائع، وتحفيز الاستثمار في القطاع اللوجستي وبما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ويعد نشاط نقل البضائع على الطرق ممكناً وداعماً للقطاعات الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، فيسهم هذا النشاط في توفر وتأمين السلع الأساسية والضرورية للأسواق المحلية، كما أن تلك الخدمات تأتي في ظل جهد إشرافي وتنظيمي يسهل للمنشآت تقديم الخدمات بما يحقق معايير الجودة والأمان، وتعمل أكثر من 3000 منشأة في نشاط نقل البضائع في المملكة، وهذا يعكس حجم القطاع ومستويات التعامل وحركة الاستثمار والفرص المتاحة فيه، وتدعو الهيئة العامة للنقل منشآت العاملة في هذا النشاط من الاستفادة من المبادرة.