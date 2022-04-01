إطلاق "محطة كدانة" بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر منى

وتتميز المحطة بسرعة حركة الحافلات؛ إذ لا يزيد معدل الانتظار على دقيقة واحدة؛ وذلك لاحتوائها على مواقف عامة، ومنطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة. كما تضم عددًا من الخدمات العامة، كمراكز التموينات، وصوالين الحلاقة، والمقاهي. وتضم "أكشاكًا" لبيع المأكولات السريعة والشعبية، إلى جانب مبنى للإدارة، ومركز للإرشاد والتوجيه، ودورات مياه.