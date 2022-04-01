إطلاق "محطة كدانة" بالساحة الغربية لمنشأة الجمرات في مشعر منى

بإشراف ومتابعة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عداس، وبحضور الرئيس التنفيذي لشركة كدانة حاتم مؤمنة، واللواء محمد البسامي قائد القوات الخاصة للحج والعمرة، أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير إطلاق مشروع "محطة كدانة" في الساحة الغربية لمنشأة الجمرات، بمساحة إجمالية تبلغ 10,755م2، وتضم 2000 موقف تقريبًا مهيَّأة لاستقبال 12 حافلة في الساعة الواحدة.
وتتميز المحطة بسرعة حركة الحافلات؛ إذ لا يزيد معدل الانتظار على دقيقة واحدة؛ وذلك لاحتوائها على مواقف عامة، ومنطقة مخصصة للتنزيل والتحميل للحافلات والسيارات الصغيرة، ومواقف مخصصة لذوي الإعاقة. كما تضم عددًا من الخدمات العامة، كمراكز التموينات، وصوالين الحلاقة، والمقاهي. وتضم "أكشاكًا" لبيع المأكولات السريعة والشعبية، إلى جانب مبنى للإدارة، ومركز للإرشاد والتوجيه، ودورات مياه.
ويهدف المشروع، الذي استغرق تنفيذه 25 يومًا، بإشراف شباب سعوديين، وتنفيذ شركة وطنية، إلى تحسين خدمات المحطة لاستقبال المعتمرين والمصلين القادمين من وإلى الحرم المكي الشريف على مدار العام، والعمل على تحسين البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات المقدَّمة لزيادة الطاقة الاستيعابية، وسهولة الحركة. وسيتم تشغيل المحطة والاستفادة من خدماتها ابتداء من رمضان هذا العام.
يُذكر أن محطة كدانة أُدرجت في تطبيق "اعتمرنا" وتطبيقات أخرى، وتخدم الزوار والمعتمرين تحت مسمى محطة كدانة بدلاً من موقف الجمرات.