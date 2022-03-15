إطلاق مسارات جديدة لمشروع حافلات مكة اليوم

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، اليوم، من خلال المركز الموحّد للنقل في مكة المكرّمة (نقل مكة)، المرحلة الثانية من التشغيل التجريبي المجاني لمشروع حافلات مكة المكرّمة، على المسارات 6 و7 و12 الذي يربط بين المنطقة المركزية وقطار الحرمين السريع وجامعة أم القرى امتداداً لمنطقة البحيرات، وستخدم المسارات الجديدة سكان وزوّار مدينة مكة المكرّمة على نطاق أكبر.