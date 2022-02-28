إطلاق وحدة استشارات تعاطي وإدمان المخدرات "احتواء" في مركز تعارفوا للإرشاد الأسري

ضمن خطط مركز تعارفوا للإرشاد الأسري لمواكبة متطلبات العمل وخططه التوسعية لخدمة الأسرة والمجتمع.

أصدر الدكتور سعود بن صالح المصيبيح رئيس المركز قرارًا بإنشاء وحدة استشارات تعاطي وإدمان المخدرات "احتواء" وتسمية الدكتور مسفر بن محمد المالكي والمتخصص في علاج الإدمان وتعاطي المخدرات مشرفًا عامًا على الوحدة.

وقال الدكتور سعود المصيبيح إن رؤية الوحدة أن تكون عام 2030 أفضل وحدة استشارية لتعاطي وإدمان المخدرات تنافس مثيلاتها محليًا وعالميًا.

وقال الدكتور مسفر المالكي المشرف العام على وحدة احتواء إن رسالة الوحدة المعلنة هي"التزامها بتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والتوعوية والثقافية للمدمنين وأسرهم من خلال التركيز على التعليم والتدريب للوقاية والعلاج في ضوء قيم وأخلاقيات المهنة.

وأضاف الدكتور مسفر المالكي أن الأهداف الوقائية للوحدة تتكون من الآتي:-

- تبصير الأفراد والأسرة بمفهوم إدمان المخدرات.

- تعريف الأفراد والأسرة بدوافع تعاطي وإدمان المخدرات، والآثار والنتائج المتربة عليها وطرق الوقاية منها.

- تبصير الأسرة بمؤشرات إدمان أحد أفرادها ومهارات التعامل معه.

والأهداف الإرشادية والعلاجية تتكون من الآتي: -

- إكساب المدمن مهارات رفع الدافعية للعلاج.

- إكساب المدمن مهارات التعافي المبكر.

- إكساب المدمن مهارات منع الانتكاسة.

ويعد الدكتور مسفر المالكي من الكفاءات والخبرات في هذا المجال ويحمل درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة الاجتماعية (علاج أسرى) وممارس مهني في الإرشاد والعلاج في مجال الإدمان.

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