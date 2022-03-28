إطلاق 100 غزال وعدد من الحبارى في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

وبدوره شكر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، القيادة الرشيدة ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذين أولوا اهتماماً كبيراً للبيئة ومنها ما تستهدفه رؤية 2030 من مبادرات ترتكز على الاستدامة البيئية، وإنشاء المحميات الملكية، وبما يضمن تنمية الحياة الفطرية والحفظ البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في أراضي المملكة وغيرها العديد التي تعزز في أن تكون المملكة بمصاف الدول في الحفظ والاستدامة البيئية.