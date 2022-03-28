إطلاق 100 غزال وعدد من الحبارى في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز

أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية 100 غزال من غزلان الريم وعدداً من طيور الحبارى، ودشن الإطلاق مستشار رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان الملكية ورئيس اللجنة التنفيذية الأمير متعب بن فهد الفيصل والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، وبالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية، وذلك لإكثار وإعادة توطين الكائنات المحلية المهددة بالانقراض في بيئاتها الطبيعية، وضمن جهود المحمية الإستراتيجية لترسيخ المحمية كوجهة سياحية وطبيعية مستدامة تزخر بالتنوع البيئي والحيوي.
وبدوره شكر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر، القيادة الرشيدة ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير محمية الملك سلمان، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، الذين أولوا اهتماماً كبيراً للبيئة ومنها ما تستهدفه رؤية 2030 من مبادرات ترتكز على الاستدامة البيئية، وإنشاء المحميات الملكية، وبما يضمن تنمية الحياة الفطرية والحفظ البيئي وزيادة الرقعة الخضراء في أراضي المملكة وغيرها العديد التي تعزز في أن تكون المملكة بمصاف الدول في الحفظ والاستدامة البيئية.
وتعد مبادرات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمنتزهات الوطنية التي تهدف إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها.
وتُعدُّ مبادرة إطلاق الحيوانات الثالثة من نوعها خلال عامين في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، حيث إنها أطلقت 65 غزالاً في الخنفة مطلع هذا العام و100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021م.