إطلاق 7 مبادرات لإثراء تجربة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة لحج هذا العام

وتأتي تلك المبادرات بشراكات ناجحة مع عدد من الجهات، وهي كل من وزارة الثقافة ووزارة الحج والعمرة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ومعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ودار الفنون الإسلامية ومشروع تعظيم البلد الحرام، وشركة الزمازمة وجمعية البر بوادي نخلة اليمانية، بالإضافة إلى شركة زين للاتصالات ومشاركة القطاع الخاص المتمثل في رعايتها لتلك المبادرات، وهي بنك الجزيرة ومجموعة عبدالصمد القرشي وشركة الغزال السريع لتأجير السيارات.