إعادة انتخاب الدكتور "القحطاني" رئيساً للجمعية العربية لزراعة الكبد

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن الإنجازات التي حققتها الجمعية العربية لزراعة الكبد تواصلت على مدى 16 عاماً منذ تأسيسها وتحديداً في العام (2006م) ولا زالت تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المنجزات متسلحة بالعلم والعمل، مشيراً إلى أن الجمعية تضطلع بدور رائد في مجال زراعة الكبد، حيث أصبحت تضاهي كبرى الجمعيات العالمية في هذا المجال متسلحة بالخبرات التي تمتلكها، مقرونة بالرغبة الصادقة في تحقيق الطموحات التي لا حدود لها.