إعادة انتخاب المملكة في لجنة السياسات الجمركية بمنظمة الجمارك العالمية

وركز الأعضاء في مناقشاتهم على عدة مجالات؛ منها: استراتيجية البيانات، قياس الأداء، وبناء القدرات، وقواعد المنشأ، والتقييم، والتصنيف، والامتثال، وتيسير التجارة، إلى جانب العديد من المسائل ذات الصلة بالعمل الجمركي.