إعادة انتخاب عبدالله صالح كامل رئيسًا لإدارة المجلس العام للبنوك الإسلامية

وشهد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي واجتماع الجمعية العمومية الثاني والعشرين، مراجعة واعتماد التعديلات المقترحة في النظام الأساسي للمجلس العام من قبل الأعضاء، وإطلاق الخطة الاستراتيجية المحدثة للفترة 2022 - 2025، وتقرير النشاط لعام 2021، بالإضافة إلى دليل الاستدامة للمؤسسات المالية الإسلامية، وتقديم واعتماد البيانات المالية لعام 2021.