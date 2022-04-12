إعادة رفع حد الحوالات اليومي.. "المركزي" يحدّث إجراءات البنوك للحماية من الاحتيال المالي

وأوضح أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك، كما تضمّن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بُعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية على أن يتم العمل بالتعليمات المحدّثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 / 09 / 1443هـ؛ الموافق 12 / 04 / 2022م.