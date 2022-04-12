إعادة رفع حد الحوالات اليومي.. "المركزي" يحدّث إجراءات البنوك للحماية من الاحتيال المالي

أعلن البنك المركزي السعودي تحديث التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية المؤقتة لحماية عملاء البنوك من الاحتيال المالي، المبلّغة للبنوك العاملة في المملكة في تاريخ 06 / 09 / 1443هـ؛ الموافق 07 / 04 / 2022م، بناءً على التقييمات والمتابعة التي تمّت خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن التحديث تضمّن إعادة رفع حد الحوالات اليومي لعملاء البنوك إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً، ويجوز للعميل خفض ذلك الحد عبر التواصل مع البنك، كما تضمّن التحديث إتاحة إمكانية تقديم خدمة فتح الحسابات البنكية عن بُعد (online)، وذلك حسب الإجراءات النظامية على أن يتم العمل بالتعليمات المحدّثة ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 / 09 / 1443هـ؛ الموافق 12 / 04 / 2022م.
وأكّد "البنك المركزي" لعملاء البنوك ضرورة أخذ الحيطة والحذر من العمليات الاحتيالية، وعدم التفريط في إفشاء البيانات البنكية والشخصية، مثل الأرقام السرية ورموز التحقق لأي شخصٍ أو جهة، مع أهمية التأكّد من موثوقية المواقع الإلكترونية المتعامل معها.