"إعلاميون" تتوج "المديفر" و"الفراج" و"الشقيري" بجوائز استفتاء العام 2021

نظمت جمعية "إعلاميون" ممثلة في مركز "إعلاميون للدراسات والاستشارات الإعلامية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، حفل (جوائز استفتاء إعلاميون 2) لشهر رمضان 1442 - 2021، بحضور كوكبة من المهتمين بالشأن الإعلامي والثقافي والفني والإبداعي والاجتماعي في قاعة الشدي بمقر الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في الرياض.
وعزف السلام الملكي في بداية الحفل الذي قدمته الزميلة أبرار فيصل، ثم ألقى الدكتور سعود الغربي رئيس جمعية "إعلاميون"، كلمة الجمعية التي عبر فيها عن سعادته بهذا الحفل البهيج، قائلاً: "نحن سعداء بوجودكم جميعاً فأنتم من احتفل بنا وشرفنا بهذا الحضور وهذه المشاركة".
وأوضح رئيس جمعية "إعلاميون"، أن هذا الحفل يأتي ضمن مبادرة "استفتاء إعلاميون في نسخته الثانية والمعني بتأصيل المهنة الإعلامية وتجويد مخرجاتها من خلال استطلاع رأي المشاهدين والمتابعين، معززاً بآراء الخبراء والمهنيين والأكاديميين.
وتابع "الغربي": نعمل مسحاً لآراء الجماهير ونعرضها للجنة التحكيم، فمثلاً "برنامج الدوري مع وليد" كان مستمراً في رمضان العام الماضي واشترك في الاستفتاء.
وأضاف: "هذا الاستفتاء يشمل المذيعين والممثلين والبرامج والقنوات التلفزيونية والإذاعات والمسلسلات ومنصات التواصل الاجتماعي والصحف الغائبة عن هذه النسخ".
وأكد "الغربي" على أهمية توقيع "إعلاميون" الاتفاقية مع أكاديمية الخطابة وتدريب القادة، حيث إن جمعية "إعلاميون" تملك مركزاً متخصصاً للتدريب قدم عشرات الدورات وتجاوز عدد المتدربين أكثر من ألف متدرب وهناك خطة عمل لمزيد من العمل.
وأضاف: "كما أن لدينا الكثير من الشراكات سواء مع القطاعات التدريبية الخاصة أو القطاعات الحكومية المختلفة، ولدينا أيضاً برنامج في رمضان تدريبي وورش عمل وتدريب عن بعد حتى تتاح الفرصة لجميع المشاركين من أنحاء المملكة. وقد شارك خلال الفترة الماضية متدربون من خارج المملكة؛ لأن الناس أصبح لديهم شغف في التدريب عن بعد والمشاركة فيه".
ولفت رئيس جمعية "إعلاميون"، إلى أن الجمعية قدمت عدداً من المشاركات في زمن كورونا وشهدت مشاركات كبيرة من المواطنين والمقيمين.
وكشف رئيس "إعلاميون" عن بعض برامج رمضان لهذا العام ومنها برنامج "نافس مع إعلاميون" والذي حدد لدورته هذا العام عن الأفلام الوثائقية، كذلك برنامج "استفتاء إعلاميون 3”، إضافة إلى بطولة إعلاميون لكرة الطائرة في نسختها الثانية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة الطائرة.
من جهته، أشاد خالد الباز مدير الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالرياض، بالشراكة الناجحة مع "إعلاميون" من خلال استضافة حفل جوائز "استفتاء إعلاميون 2" الذي نجني ثماره هذه الليلة بتكريم الفائزين في هذا الاستفتاء من المبدعين في رمضان الماضي، مباركاً للفائزين ومعرباً عن شكره للحضور الكريم.
وبعد ذلك، سلم سعود الغربي الحاصلين على جوائز "استفتاء إعلاميون 2" التي شملت وسائل الإعلام التلفزيونية والإذاعية بما فيها البرامج والمسلسلات وكذلك أفضل المذيعين والممثلين والعديد من المسارات الاجتماعية والرياضية والوثائقية، والتي جاءت على النحو الآتي:
- أفضل مذيع في البرامج الحوارية خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: الأستاذ/ عبدالله المديفر.
- أفضل مذيع رياضي في البرامج الرياضية خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: الأستاذ/ وليد الفراج.
- أفضل مذيع في البرامج الوثائقية خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: الأستاذ/ أحمد الشقيري.
- أفضل قناة تلفزيونية خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: قناة MBC.
- أفضل إذاعة خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: إذاعة القرآن الكريم.
- أفضل برنامج حواري خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: برنامج الليوان.
- أفضل برنامج تلفزيوني رياضي خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: برنامج الدوري مع وليد.
- أفضل برنامج تلفزيوني وثائقي خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: برنامج سين.
- أفضل منصات التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: منصة تويتر.
- أفضل ممثل سعودي في مسلسلات شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: الممثل / ناصر القصبي.
- أفضل ممثلة سعودية في مسلسلات شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: الممثلة إلهام علي.
- أفضل مسلسل خلال شهر رمضان لعام 1442 هـ - 2021 م: مسلسل ممنوع التجول.
من جانب آخر، وقعت جمعية "إعلاميون" مع أكاديمية الخطابة وإعداد القادة، اتفاقية تعاون وشراكة بينهما وذلك على هامش حفل توزيع جوائز "استفتاء إعلاميون 2"، ومثّل الجمعية سعود الغربي، فيما مثل الأكاديمية عبدالله الزهراني مؤسس ورئيس الأكاديمية.