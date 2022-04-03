"إعلاميون" تتوج "المديفر" و"الفراج" و"الشقيري" بجوائز استفتاء العام 2021

وأضاف: "كما أن لدينا الكثير من الشراكات سواء مع القطاعات التدريبية الخاصة أو القطاعات الحكومية المختلفة، ولدينا أيضاً برنامج في رمضان تدريبي وورش عمل وتدريب عن بعد حتى تتاح الفرصة لجميع المشاركين من أنحاء المملكة. وقد شارك خلال الفترة الماضية متدربون من خارج المملكة؛ لأن الناس أصبح لديهم شغف في التدريب عن بعد والمشاركة فيه".