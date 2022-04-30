"إعلاميون" تدعو الجمهور للمشاركة في النسخة الثالثة من استفتائها

دعت جمعية إعلاميون ممثلة في مركز "إعلاميون" للدراسات والاستشارات الإعلامية الجمهور، للمشاركة في استفتاء إعلاميون بنسخته الثالثة، وذلك عبر الرابط التالي: https://forms.gle/pq71UBa6v7fHd2m58
وأكدت المدير التنفيذي لمركز إعلاميون للدراسات والاستشارات سهام السعد، أن الجمهور هو "الحَكم" في تقييم المسلسلات والبرامج السعودية خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٣هـ، معتبرة إياهم الشريك الدائم للجمعية في الاحتفاء بالفائزين في استفتاء "إعلاميون" كل عام.
وأوضحت "السعد" أن الاستفتاء يقيس انطباعات رأي المشاهدين حول محتوى الإعلام السعودي في رمضان لعام 1443هـ - 2022م ضمن عدة مؤشرات قياسية تتضمن المسلسلات والبرامج الحوارية والثقافية والرياضية والقنوات والإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي، كما يقيس الاستفتاء رأي المجتمع حول الممثل والمذيع الأفضل تقديمًا وإنتاجًا في المجالات المصنفة.
يشار إلى أن "إعلاميون" احتفت بالفائزين في النسخة الثانية من استفتاء إعلاميون لرمضان 1442هـ - 2021م في مطلع أبريل 2022م الذي كُرم فيه عدد من المقدمين والممثلين؛ أبرزهم المذيع عبدالله المديفر مقدم برنامج "الليوان"، والمذيع وليد الفراج مقدم برنامج "أكشن مع وليد".
ويسعى مركز إعلاميون للدراسات والاستشارات الإعلامية لتعزيز مهنية الإعلام السعودي وتجويد منتجاته الفكرية والفنية؛ حيث قدمت في إطار رؤيتها عددًا من المبادرات النوعية والموجهة التي برز أثرها المهني في إطار قطاعاتها المتخصصة.