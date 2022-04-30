"إعلاميون" تدعو الجمهور للمشاركة في النسخة الثالثة من استفتائها

وأوضحت "السعد" أن الاستفتاء يقيس انطباعات رأي المشاهدين حول محتوى الإعلام السعودي في رمضان لعام 1443هـ - 2022م ضمن عدة مؤشرات قياسية تتضمن المسلسلات والبرامج الحوارية والثقافية والرياضية والقنوات والإذاعات ومنصات التواصل الاجتماعي، كما يقيس الاستفتاء رأي المجتمع حول الممثل والمذيع الأفضل تقديمًا وإنتاجًا في المجالات المصنفة.