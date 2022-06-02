"إعلاميون مبادرون" يزورون الفنان "الرفاعي" بمنزله للاطمئنان على صحته

زار عدد من أعضاء ملتقى "إعلاميون مبادرون" الفنان القدير خالد الرفاعي في منزله والذي يعاني من عارض صحي، حيث اطمأن الزملاء على صحة "الرفاعي"، و استعادوا شريط الذكريات لأعماله الفنية والتي كان من أشهرها برنامج "الكاميرا الخفية" الذي كان يعرض على التلفزيون السعودي إبان التسعينيات الميلادية.
ووجه الفنان خالد الرفاعي رسالة مؤثرة إلى المدخنين طالباً إياهم الكف فوراً عن هذه العادة السيئة التي سببت له أزمة صحية وأتعبت رئته، مبيناً أنه بدأ بالتحسن بعد الإقلاع عن التدخين، والذي يسبب أمراضاً خطيرة مثل سرطان الرئة، الانسداد الرئوي المزمن، أمراض القلب، السكتة الدماغية وغيرها من الأمراض.
ولا يزال "الرفاعي" يشارك في أعمال فنية محلية، وقد عبر عن بالغ شكره وسعادته لأعضاء "إعلاميون مبادرون" على زيارتهم وتفقدهم أحواله، إذ يهدف الملتقى إلى التركيز على الجانب الإنساني وهو زيارة المرضى والتخفيف من معاناتهم.
يذكر أن الفنان خالد الرفاعي (63 سنة) ممثل كوميدي سعودي، بدأ مشواره الفني في الثمانينيات حيث قدم العديد من المسرحيات والمسلسلات ويظهر أيضاً في برامج الكاميرا الخفية، وهو متزوج ولديه ابنة واحدة اسمها زينب، ويعاني الفنان خالد الرفاعي من مرض في الرئة وعدة مشاكل صحية أخرى.
وشارك "الرفاعي" في أكثر من 30 عملاً بين مسلسلات ومسرحيات منها مسلسل الزمن دوار، وجه ابن فهرة، سندباد الحارة، لا يحوشك حبروك بدور مطلق، افهموني (سهرة)، تحت الكراسي (مسرحية)، الوهم بدور (مشتاق) خلك معي مع الفنان محمد العلي.
وكانت آخر مشاركاته شباب البومب 2019 (ضيف حلقات)، طقها والحقها 2017، صح عليك 2013، وين الشنطة 2012 (مسرحية)، فورمات مخ 2012 (مسرحية)، المقطار 2010، شجون 2010، أبو شلاخ البرمائي 2006، إخواني أخواتي 2005، صور مرفوضة 2003، مطلع النور 2002، آه يا عقلي 2002 (مسرحية)، إشهار 2000 - مسرحية وغيرها.