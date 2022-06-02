"إعلاميون مبادرون" يزورون الفنان "الرفاعي" بمنزله للاطمئنان على صحته

ووجه الفنان خالد الرفاعي رسالة مؤثرة إلى المدخنين طالباً إياهم الكف فوراً عن هذه العادة السيئة التي سببت له أزمة صحية وأتعبت رئته، مبيناً أنه بدأ بالتحسن بعد الإقلاع عن التدخين، والذي يسبب أمراضاً خطيرة مثل سرطان الرئة، الانسداد الرئوي المزمن، أمراض القلب، السكتة الدماغية وغيرها من الأمراض.