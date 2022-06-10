"إعلانات المنازل" انتهاك لخصوصية سكانها وإشارة خضراء لارتكاب جرائم

رغم التحذيرات التي تطلقها أمانات المناطق من توزيع النشرات الدعائية في المنازل والمرافق العامة عبر مندوبي الشركات وتعليقها على أبواب المنازل أو وضعها على الزجاج الأمامي للسيارات، إلا أن ذلك الأمر ما زال مستمراً بل ويتيح لضعاف النفوس الإقدام على سرقة المنازل التي تخلو من سكانها، وذلك بمعرفة عدم تحريك النشرات الدعائية من مكانها لأيام، وهو دليل على خلو المنزل من أصحابه.