إعلان الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي

نحن وزراء خارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المشاركين في الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية المنظمة، المنعقدة يومي 19 و20 شعبان 1443هـ (الموافق 22 و23 مارس 2022) في باكستان، عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية، إذ نسترشد بالتعاليم السمحة للدين الإسلامي، إذ يقول الله تعالى: "وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا"، ويقول سبحانه: "اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأصْلِحُوْا بَيْنَ أخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ"؛ وإذ نؤكّد من جديد عزمنا على الوفاء بتعهّداتنا الواردة في ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وفي الإعلانات الصادرة عن مختلِف مؤتمرات القمة ومجالس وزراء الخارجية السابقة؛ وإذ عقدنا إعلان الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ نؤكّد عزمنا على العمل من أجل تحقيق رؤية عالمية مشتركة للسلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان، قوامها الالتزام الصادق بالمبادئ العالمية للإنصاف والعدالة والمساواة في السيادة وسلامة الأراضي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛ وإذ نؤكد مجدداً التزام الدول الأعضاء بالمبادئ والأهداف الواردة في ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، ولاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على مصالحها المشتركة وحمايتها، لدعم قضاياها العادلة، وتنسيق وتوحيد جهودها للتصدي بشكل جماعي للتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية؛ ورغبة منا في الحرص على تعزيز الوئام والتسامح والتعايش السلمي والارتقاء بمستوى المعيشة وتعزيز الكرامة الإنسانية والتفاهم بين الشعوب كافة؛ وإذ نسجل تزايد التهديدات المحدقة بالسلم والأمن الدوليين، وتصاعد التوترات وعدم الاستقرار في شتى أرجاء العالم، والتي تفاقمت من جرّاء الصراعات التي طال أمدها ولم تجد طريقها إلى الحلّ، وكذلك انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا والمحاولات المتعمدة لتشويه صورة الإسلام السمحة وتقويض التعايش السلمي بين العالم الإسلامي والأديان والثقافات الأخرى؛ وإذ يساورنا القلق إزاء اشتداد المنافسة الجيوسياسية، وسباق التسلح، والأزمات الإنسانية والمناخية، وأوجه عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وما تخلّفه من آثار سلبية على الشعوب وعلى النظام السياسي والأمني والاقتصادي العالمي؛ وإذ نعرب عن بالغ انشغالنا إزاء النزاعات المسلحة المحتدمة، بما في ذلك في أوروبا، ونؤكد الحاجة إلى وضع حدّ للأعمال العدائية ومنع الخسائر في الأرواح وتعزيز المساعدات الإنسانية وتعضيد العمل الدبلوماسي؛ وإذ ندرك العدد الهائل من الفرص الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية المتاحة للاستفادة من التجارة العالمية والاستثمارات والترابط من خلال بناء الشراكات؛ واقتناعاً منا بأن أكثر من 1.5 مليار مسلم، في القارات الخمس، قد حباهم الله تعالى بموارد روحية وبشرية ومادية هائلة، بما يمكّنهم من تحقيق قَدْر أكبر من التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والتكامل داخل العالم الإسلامي وخارجه؛ وإذ نُرحب بمبادرة جمهورية باكستان الإسلامية لاستضافة الدورة الثامنة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت شعار "الشراكة من أجل الوحدة والعدالة والتنمية"؛ وإذ نُهنئ جمهورية باكستان الإسلامية، حكومةً وشعباً، بمناسبة حلول الذكرى الخامسة والسبعين لاستقلالها، ونُشيد بالدور المهم الذي تضطلع به باكستان كعضو مؤسّس ومؤثّر في منظمة التعاون الإسلامي، وبالتزامها الثابت بقضايا الأمة: