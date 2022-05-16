إعلان من "صندوق الاستثمارات" يجلب فرحة عارمة في قمم جبال جازان

وكان لتميز البن الذي تُنتجه جبال: (الداير، وفيفاء، والريث) وغيرها من جبال منطقة جازان، سببٌ في اتجاه شركات متخصصة في مجال البن إلى إعلان منتجات جبال جازان في زوايا خاصة بها؛ بوصفها أحد أهم منتجات القهوة العالمية، ومن ذلك ما عمل عليه موقع متخصص، يشير لقهوة جبال الداير الأصيلة ذات الجودة المرتفعة؛ حيث يستعرضها على منصته العالمية.