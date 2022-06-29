"إعمار التنفيذية" شريك مراكز البيانات لـ"شنايدر إلكتريك" في الشرق الأوسط وإفريقيا

توّجت شركة "شنايدر إليكتريك" العالمية شركة إعمار التنفيذية لتقنية المعلومات بجائزة شريك مراكز البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا للعام 2021 خلال حفلها لشركاء النجاح الذي أقامته في سلوفينيا.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار التنفيذية عبدالله محمد بن معمر: نسعد بشراكتنا مع "شنايدر إليكتريك"؛ حيث حققنا معهم العديد من النجاحات النوعية والإنجازات في خدمة عملائنا، كما أكد "المعمر" حرص إعمار التنفيذية على بناء علاقات قوية ومتميزة من مجموعة متنوعة من الشركاء مزودي حلول التقنية العالميين والعمل معهم على دفع عجلة التنمية وصولاً لتحقيق تحول جذري في أسلوب عمل المؤسسات والشركات وتسريع التحول الرقمي لجميع القطاعات تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ويُذكر أن "إعمار التنفيذية" شركة وطنية متخصصة في تقديم خدمات تقنية المعلومات تأسست عام 2016 بعد دراسة مستفيضة ورؤية واضحة خلصت إلى حاجة السوق السعودي لمزيد من الشركات المتخصصة في توفير حلول التوريد والتنفيذ للبنية التحتية للشبكات ومراكز البيانات إضافة إلى حلول وخدمات رقمية متطورة تعزز من أداء الأعمال في جميع القطاعات.