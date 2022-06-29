"إعمار التنفيذية" شريك مراكز البيانات لـ"شنايدر إلكتريك" في الشرق الأوسط وإفريقيا

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة إعمار التنفيذية عبدالله محمد بن معمر: نسعد بشراكتنا مع "شنايدر إليكتريك"؛ حيث حققنا معهم العديد من النجاحات النوعية والإنجازات في خدمة عملائنا، كما أكد "المعمر" حرص إعمار التنفيذية على بناء علاقات قوية ومتميزة من مجموعة متنوعة من الشركاء مزودي حلول التقنية العالميين والعمل معهم على دفع عجلة التنمية وصولاً لتحقيق تحول جذري في أسلوب عمل المؤسسات والشركات وتسريع التحول الرقمي لجميع القطاعات تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.