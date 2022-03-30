"إعمار اليمن" يستعرض الجهود السعودية التنموية في اليمن

وقدّم وفد البرنامج من خلال هذه المشاركة عرضاً تعريفياً لزوّار المعرض من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والإعلامية، ولعدد من القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية عن مشاريع ومبادرات البرنامج التنموية في اليمن، والتي بلغت (207) مشروعات ومبادرات تنموية، نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى البرامج التنموية.